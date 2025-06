Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) / Exportfinanzierung: LBBW erneut ...

Auch 2025 belegt die LBBW laut dem Londoner Fachinformationsdienst TXF Platz 2 der weltweit führenden Banken für Exportfinanzierungen. Für die LBBW ist das die siebte Top-3-Platzierung als "Bank of the Year in Export Finance" in Folge.

Die LBBW punktete vor allem in der Kategorie "Kundenservice". Bewertet wurden außerdem qualitative Kriterien wie Branchenexpertise, Wettbewerbsfähigkeit und Förderung von nachhaltigen Projekten. "Wir haben erneut bewiesen, dass die LBBW zu den Besten der Branche gehört", sagt Nanette Bubik, Global Head of Export Finance der LBBW. "Der Erfolg geht auf das Engagement und die hervorragende Arbeit unseres gesamten Teams in der Exportfinanzierung zurück. Unsere erneute Auszeichnung und die Wertschätzung zeigen, wie sehr sich unsere Konzentration auf die Bedürfnisse der Kunden lohnt."



Exportfinanzierung als Treiber der Internationalisierung

Die LBBW begleitet Unternehmen weltweit als verlässlicher Partner mit passenden Finanzierungen in Schwellenländern ebenso wie in Industrienationen. Damit stärkt die Bank die europäische Wirtschaft und treibt die nachhaltige Transformation voran. Aktuell prüfen viele Unternehmen zudem ihre Lieferketten und Abnehmermärkte und richten sie auf die aktuellen globalen Herausforderungen neu aus. Die LBBW schafft dafür den Zugang zu neuen Märkten und Strukturen.

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden ganzheitliche Lösungsansätze für die globalen Märkte zu bieten", sagt Michael Maurer, Bereichsleiter Global Trade & Export Finance der LBBW. "Mit unserer langjährigen Expertise begleiten wir die Unternehmen als strategischer Partner langfristig bei ihren internationalen Aktivitäten. Die erneute Auszeichnung ist ein Beleg für die Kontinuität und den hohen Qualitätsanspruch unseres Teams."



Dirk Kipp, Vorstand für Kapitalmarktgeschäft und Asset Management/Internationales Geschäft, ergänzt: "Die Prämierung ist ein starkes Zeichen für unsere Leistungsfähigkeit und unterstreicht die Stärke der LBBW bei internationalen Geschäften. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie entscheidend unsere globale Ausrichtung für den Erfolg unserer Kunden und unser eigenes nachhaltiges Wachstum ist."



Die TXF Awards wurden am 11. Juni 2025 im Rahmen der TXF Global Conference in Kopenhagen offiziell verliehen.



Über die LBBW



Die LBBW ist eine mittelständische Universalbank sowie Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Mit einer Bilanzsumme von 356 Milliarden Euro ist die LBBW eine der größten Banken Deutschlands. Kernaktivitäten sind das Unternehmenskundengeschäft, speziell mit mittelständischen Unternehmen, und das Geschäft mit Privatkunden sowie mit den Sparkassen. Ein weiterer Fokus liegt auf Immobilien- und Projektfinanzierungen in ausgewählten Märkten sowie dem kundenorientierten Kapitalmarktgeschäft mit Banken, Sparkassen und institutionellen Anlegern. Eine wichtige Rolle spielt neben der Expertise bei innovativen und komplexen Anlageformen beziehungsweise Finanzierungen auch die Unterstützung bei der Erschließung internationaler Märkte. Dazu ist die LBBW international an 16 Standorten in 15 Ländern vertreten.



Pressekontakt:



LBBW

Kathrin Meyer

Mobil: +49 175 1075790

E-Mail: mailto:kathrin.meyer@lbbw.de

Webseite: https://www.LBBW.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7403/6054290 OTS: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)