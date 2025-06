TAGESVORSCHAU Termine am 13. Juni 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Juni 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/25 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung in Bielefeld 10:00 AUT: Strabag, …