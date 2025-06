Rote Vorzeichen dominieren: DAX, MDAX und SDAX im Abwärtstrend

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 23.741,27 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,51%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 30.208,68 Punkten um 0,95% nachgibt. Noch deutlicher fällt der Rückgang beim SDAX aus, der mit einem Minus von 1,23% auf 16.891,09 Punkte fällt. Auch der TecDAX zeigt sich mit einem Verlust von 1,05% auf 3.860,47 Punkte schwach. Im internationalen Vergleich zeigt sich der Dow Jones mit einem leichten Rückgang von 0,17% auf 42.797,45 Punkte etwas stabiler. Der S&P 500 hingegen kann sich dem negativen Trend entziehen und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,09%, womit er bei 6.029,29 Punkten steht. Insgesamt dominieren an diesem Tag die roten Vorzeichen, wobei der S&P 500 als einziger Index eine positive Entwicklung aufweist. Die Märkte reagieren damit möglicherweise auf aktuelle wirtschaftliche Nachrichten oder geopolitische Entwicklungen, die das Anlegervertrauen belasten.Die Commerzbank führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 1.70% an, gefolgt von RWE mit 1.56% und E.ON, das um 1.37% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Zalando einen Rückgang von -3.04%, während Vonovia mit -3.07% und die Deutsche Telekom mit -3.62% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.Die GEA Group ist der Spitzenreiter im MDAX mit einem Plus von 1.54%, gefolgt von Evotec mit 1.05% und RENK Group, das um 0.44% zulegte.Die Flopwerte im MDAX werden von LEG Immobilien mit -3.71% angeführt, gefolgt von Redcare Pharmacy, das um -5.52% fiel, und TUI, das mit einem Rückgang von -8.82% den größten Verlust verzeichnete.Im SDAX führt SCHOTT Pharma mit einem Anstieg von 1.18%, gefolgt von Adtran Networks mit 0.98% und SFC Energy, das um 0.87% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind Kontron mit -4.79%, PATRIZIA mit -5.06% und CECONOMY, das um -5.16% fiel.Im TecDAX sticht Evotec mit einem Anstieg von 1.05% hervor, gefolgt von 1&1 mit 0.22% und Elmos Semiconductor, das um 0.13% zulegte.Die TecDAX Flopwerte werden von SILTRONIC AG mit -3.75% angeführt, gefolgt von Formycon mit -3.89% und Kontron, das ebenfalls -4.79% verzeichnete.Im Dow Jones führt Amgen mit einem Anstieg von 1.41%, gefolgt von Merck & Co mit 1.39% und Cisco Systems, das um 1.24% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones sind 3M mit -1.43%, Walmart mit -1.68% und Boeing, das mit einem Rückgang von -4.86% den größten Verlust hinnehmen musste.Im S&P 500 sticht Oracle mit einem beeindruckenden Anstieg von 13.93% hervor, gefolgt von Newmont Corporation mit 3.49% und Cardinal Health, das um 3.31% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 sind Norwegian Cruise Line mit -2.33%, Microchip Technology mit -2.39% und Caesars Entertainment, das um -2.72% fiel.