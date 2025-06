ATX gibt im schwachen Umfeld moderat nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter nachgegeben. Noch deutlichere Verluste wurden jedoch im späten Handel eingegrenzt. Der ATX verlor letztlich 0,06 Prozent auf 4.388,88 Punkte. Seit einigen Wochen befindet sich der Leitindex auf Richtungssuche. Für den ATX Prime ging es um 0,09 Prozent auf 2.206,49 Zähler nach unten.

Mitunter deutlichere Abschläge gab es im europäischen Umfeld zu sehen. Trotz der Handelsvereinbarung zwischen China und den USA überwiegt die Verunsicherung. Zudem steigt die Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den Iran. Die USA reduzieren aus Sicherheitsgründen ihr Botschaftspersonal im Irak. Anlass der Maßnahme soll US-Medienberichten zufolge die Möglichkeit eines bevorstehenden israelischen Angriffs auf den Iran sein. Befürchtet wird, dass die Führung in Teheran in dem Fall Vergeltungsschläge gegen US-Ziele in der Region anordnen könnte.