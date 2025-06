Yen-Rallye könnte noch 12 Monate weitergehen

In Japan haben sich die wirtschaftlichen und politischen Aussichten deutlich verbessert. Laut einer Analyse von Lombard Odier bieten japanische Vermögenswerte langfristig viel Potenzial. Die Bank hebt insbesondere die attraktiven Renditen japanischer Staatsanleihen und strukturelle Reformen hervor, die das Land von einem "Satellitenmarkt" zu einem "Kernmarkt" globaler Portfolios machen könnten. Dazu tragen auch Veränderungen in der Unternehmensführung und steigende Aktionärsaktivitäten bei, die Japan zu einem zunehmend interessanten Ziel für Investoren machen.

Seit Jahresbeginn hat der japanische Yen kontinuierlich gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen, aber Analysten und Investoren gehen davon aus, dass die Rallye bei Weitem nicht an ihrem Endpunkt angekommen ist. Viele sehen das Potenzial für eine stärkere Entwicklung der Währung in den kommenden Monaten. Ein grundlegender Faktor für die anhaltende Yen-Rallye könnte eine Reihe von Entwicklungen auf globaler und nationaler Ebene sein.

Auch die jüngsten Bewegungen auf dem japanischen Anleihemarkt sind nicht unbeachtet geblieben. Die Renditen auf zehnjährige japanische Staatsanleihen (JGBs) haben sich zuletzt so weit erhöht, dass sie als attraktiv für langfristige Investoren angesehen werden. Diese Entwicklung könnte den Yen stützen, da ein zunehmendes Interesse an japanischen Vermögenswerten und Anleihen zu einem Anstieg der Währungsnachfrage führen könnte. Lombard Odier geht davon aus, dass der Yen in den kommenden 12 Monaten an Wert gewinnen wird, insbesondere wenn die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnt.

Das Ziel der Bank of Japan, ihre extrem niedrigen Zinssätze zu erhöhen, wird von Marktteilnehmern ebenfalls genau beobachtet. Während die BoJ weiterhin betont, dass der Weg zum Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent noch lang sei, zeigen Aussagen des BoJ-Gouverneurs Kazuo Ueda, dass die Währungsbehörde potenziell in der Lage ist, irgendwann auf eine restriktivere Geldpolitik umzuschwenken. Da Japans Trendinflation konstant unter 2 Prozent liegt, bleiben die realen Zinsen negativ, wie Ueda immer wieder betont. Diese Aussage wird von vielen als Andeutung einer Zinserhöhung gedeutet, wobei eine konkrete Ankündigung bislang noch nicht erfolgt ist. Sollte es dazu kommen, würde das dem Yen weiteren Rückenwind geben.

Einen ganz anderen Weg schlägt die Federal Reserve in den USA ein, wo sich der US-Dollar auf dem Rückzug befindet. Dies wird durch die steigenden Erwartungen an eine US-Zinssenkung verstärkt. Daten, die auf eine verlangsamte Inflation und ein sich abschwächendes Arbeitsmarktumfeld in den Vereinigten Staaten hinweisen, steigern die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed ihre Zinspolitik früher als erwartet anpassen könnte. Ein schwächerer Dollar würde die internationalen Investitionen in US-Assets weniger attraktiv machen, was wiederum den Yen begünstigen könnte.

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die allgemeine geopolitische Lage. US-Präsident Donald Trump treibt eine aggressive Tarifpolitik voran, was die Unsicherheit über die Wirtschaftsperspektiven weiter verstärkt. Diese geopolitischen Spannungen, kombiniert mit der Verschärfung der amerikanischen Haushaltskrise und einer wachsenden Defizitbelastung, haben dazu geführt, dass Investoren verstärkt nach sicheren Hafenwährungen suchen. Der Yen, als traditionelles "sicheres Zufluchtsziel", profitieren hierbei besonders.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der japanische Yen vor einer potenziellen Rallye steht. Die zunehmende Schwäche des US-Dollars, die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in Japan und die steigende Nachfrage nach japanischen Anleihen könnten dazu beitragen, dass der Yen noch monatelang an Attraktivität gewinnt.

Wenn die Fed tatsächlich eine Zinssenkung vornimmt und die geopolitischen Spannungen weiter zunehmen, könnte der Yen in den kommenden Monaten zu den großen Gewinnern gehören.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion