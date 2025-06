EuroStoxx gibt weiter nach - FTSE nahe Rekord

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien aus der Eurozone haben am Donnerstag erneut nachgegeben. Der EuroStoxx 50 sank um 0,60 Prozent auf 5.360,82 Punkte und knüpfte damit an seine jüngste Schwäche an. Er hat an allen vier Tagen dieser Handelswoche im Minus geschlossen. Sein Jahresplus ist mittlerweile auf weniger als zehn Prozent geschrumpft. Marktbeobachter warnen schon seit einigen Tagen davor, dass die Luft nach oben dünner geworden ist.

Außerhalb des Euroraums zeigt sich der britische FTSE 100 in dieser Woche besser, denn er setzte seinen jüngsten Aufwärtstrend mit einer Annäherung an seinen Rekord fort. Über die Ziellinie ging der Londoner Leitindex am Donnerstag 0,23 Prozent höher bei 8.884,92 Zählern. Der Schweizer SMI beendete den Handel 0,06 Prozent höher bei 12.323,40 Punkten.