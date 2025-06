Trump bietet Indien nach Flugzeugunglück Hilfe an.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Flugzeugunglück mit zahlreichen Todesopfern in Indien hat US-Präsident Donald Trump dem Land Unterstützung angeboten. Indien sei ein "großes" und "starkes" Land, doch die Vereinigten Staaten stünden bereit, im Bedarfsfall sofort Hilfe zu leisten, sagte der Republikaner bei einer Veranstaltung im Weißen Haus in Washington. Trump zeigte sich betroffen und sprach von einem "furchtbaren Absturz" und "einem der schlimmsten in der Geschichte der Luftfahrt". Niemand wisse bislang, was vorgefallen sei./gei/DP/men