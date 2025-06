Trump nennt Fed-Chef Powell 'Hohlkopf' und erhöht Druck

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Fed-Chef Jerome Powell erneut verbal attackiert und vage angedroht, mit nicht näher benannten Zwangsmaßnahmen Zinssenkungen erzwingen zu wollen. Powell sei ein "Hohlkopf", sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus.

Es sei in Ordnung, wenn Powell den Leitzins hoch halte oder erhöhe, wenn die Inflationsrate steigen würde. Aber das sei nicht der Fall und er müsse vielleicht "etwas erzwingen", so Trump. Er ließ offen, was er genau damit meinte.