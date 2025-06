Donald Trump will, dass die Fed die Zinsen senkt - und da passt es natürlich gut, wenn die Inflation niedriger zu sein scheint als erwartet. Die heutigen US-Erzeugerpreise wie gestern die US-Verbraucherpreise etwas niedriger als erwartet - aber auffallend sind die massiven Aufwärtsrevisionen der beiden Vormonate! Denn wenn der Vormonat stark nach oben revidiert wird, wird die "Latte für den aktuellen Monat höher gelegt" - und erzeugt so den Eindruck, dass die Zölle doch gar nicht so inflationär wirken würden. Und die Märkte reagieren und erwarten nun zwei Senkungen der Zinsen in diesem Jahr - das setzt die Fed - neben den Forderungen von Trump - unter Druck. Und: die Renditen fallen - auch das ist sehr im Sinne der Trump-Regierung. Sollten die Zahlen jedoch einigermaßen stimmen, würde das bedeuten, dass die US-Firmen auf Kosten der Marge die Zölle zahlen..

Hinweise aus Video:

Das Video "Zinsen, Inflation: Manipuliert Trump-Regierung Daten? Druck auf die Fed!" sehen Sie hier..