Leonardo und Partner Rheinmetall könnten bei Iveco-Sparte leer ausgehen

SirWilliams schrieb 06.06.25, 18:43

Der Ausbruch ist zunächst in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Der gestrige Handelstag war bereits ein vielversprechender Auftakt für die nächste Aufwärtsbewegung, allerdings haben die Märkte heute eine temporäre Pause erzwungen. Die langfristigen Wachstumschancen und angestrebten Kursziele bleiben unverändert. Ändert auch nichts, dass täglich eine neue gute Nachricht raus kommt und der Kurs nach oben schießt oder sogar mit einem Gap Up eröffnet.



Tagesbezogene Kursbewegungen lassen sich oft nur schwer präzise bewerten, da zahlreiche externe Einflüsse eine Rolle spielen. Solche Konsolidierungsphasen gehören zur Marktdynamik dazu, ein kontinuierlicher Anstieg ist weder realistisch noch gesund.



Die mittelfristigen Kursziele bis 2026 oder sogar 2030 bleiben weiterhin valide. Ob es heute Abend noch zu einem Long-Move kommt, bleibt abzuwarten, andernfalls starten wir mit frischer Dynamik am Montag in die neue Woche.