Changan strebt bis Ende 2025 Expansion in zehn europäische Länder an CHONGQING, China, 12. Juni 2025 /PRNewswire/ - Ein Nachrichtenbericht von iChongqing: Am 7. Juni wurde die Chongqing International Auto Exhibition 2025 eröffnet, zu der europäische Medien nach China reisten, um an der Veranstaltung teilzunehmen und …