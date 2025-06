Brancheninsider sicher: "Niemand wird mehr Bitcoin verkaufen"

Der Bitcoin schwankt derzeit zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar, was zu spannenden Diskussionen über die nächsten Schritte führt. Nehmen Anleger jetzt erst einmal Gewinne mit oder halten sie sich bereit für die nächste Stufe des Bullenmarktes. Hunter Horsley, CEO des Krypto-Asset-Managers Bitwise, ist sich sicher, dass der Verkaufsdruck auf die Kryptowährung bald abnehmen wird. Das könne bereits bei Kursen zwischen 130.000 und 150.000 US-Dollar der Fall sein. wie Horsley in einem Post auf der Plattform X am Mittwoch erklärte.