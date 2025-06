Datadog: KI-Fantasie entfacht – Wolfe Research hebt Aktie auf "Outperform"

Dabei liegt die Aktie dieses Jahr bereits 17 Prozent im Minus – allein in den letzten drei Monaten verlor sie 24 Prozent. Dennoch ist Zukin nach einem Strategiewechsel wieder deutlich optimistischer gestimmt.

"Dieser Hund jagt nicht mehr nur, er frisst!" Analyst Alex Zukin ist bullish für Datadog und setzt ein Kursziel von 150 US-Dollar – was einem Kurspotenzial von rund 26 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.

Zunächst hatte er Datadog im Februar herabgestuft, nachdem das Unternehmen enttäuschende Wachstumsprognosen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht hatte. Doch nach dem Besuch der hauseigenen "DASH 2025"-Konferenz in New York City, bei der über 150 Kunden befragt wurden, habe sich sein Blick auf die Aktie deutlich aufgehellt.

"Nach dem Besuch der DASH in NYC, wo die KI-Stimmung förmlich explodierte, sind wir überzeugt: Die schwierige Phase liegt hinter uns", so Zukin. "Wir gehen gestärkt aus der Konferenz, was kurzfristige Wachstumsperspektiven durch KI angeht, und bleiben langfristig vom Produktportfolio von Datadog überzeugt."

Ein zentrales Risiko – die Abhängigkeit von wenigen großen KI-Kunden – habe sich durch wichtige Vertragsverlängerungen deutlich entschärft. Laut Zukin zählen mittlerweile mindestens 17 der 50 führenden KI-Unternehmen zu den Kunden von Datadog. Auch das Security-Geschäft gewinnt offenbar zunehmend an Dynamik.

"Wir sehen Datadog nun als einen der am besten positionierten Werte in unserem Coverage-Universum, um vom KI-Trend zu profitieren – sowohl indirekt (mehr Workloads zur Überwachung) als auch direkt (durch neue KI-Produkte). Da die Aktie derzeit mit dem 10-Fachen des erwarteten Umsatzes 2026 gehandelt wird, stufen wir sie auf Outperform hoch – mit Kursziel 150 US-Dollar", so der Analyst.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

