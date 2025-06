Die Zukunft der Branche sichern - TCL PV Tech präsentiert fünf Geschäftsmatrizen auf der SNEC 2025

SHANGHAI, 12. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 11. Juni 2025 wurde die 18. SNEC (2025) PV POWER & ES EXPO, eine führende Veranstaltung der globalen Photovoltaikindustrie, im National Exhibition and Convention Center in Shanghai feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Carbon Exploration, Green Energy Transition" (Erforschung von Kohlenstoff, Übergang zu grüner Energie) stellte TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) auf der SNEC 2025 am Stand E670 in Halle 6.2H (TCL-Pavillon) seine fünf Kerngeschäftsbereiche vor: Lösungen für Privathaushalte, Lösungen für Gewerbekunden, Auslandsgeschäft, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen sowie Elektro- und Kohlenstoffgeschäft. Die Ausstellung zeichnete sich durch ein technologisch fortschrittliches und ökologisches Design, eine vollständige Produktmatrix und innovative interaktive Erfahrungen aus. TCL PV Tech veranstaltete außerdem drei strategische Themenkonferenzen, an denen PV-Experten und Medienvertreter teilnahmen, um Branchentrends zu diskutieren.

Auf der SNEC 2025 veranstaltete TCL PV Tech eine strategische Pressekonferenz zu drei Hauptthemen: „Lösungen für die CO2-Neutralität in Industrie und Gewerbe", „Integration von Elektromobilität und CO2-Neutralität für eine intelligente Zukunft" und „Komplettlösungen für Photovoltaikanlagen für Privathaushalte". Dabei wurden innovative Geschäfts- und Produktlösungen umfassend analysiert. Jason, Produktmanager des Overseas Business Center von TCL PV Tech, konzentrierte sich auf den südostasiatischen Markt, um die „One-Stop-PV-Lösungen für Privathaushalte" von TCL vorzustellen und dabei vier wesentliche Vorteile hervorzuheben: Abdeckung aller Szenarien, exzellenter Service aus einer Hand, minimalistisches und elegantes Design und intelligente Energiekontrollstrategien, die die globale Energiewende und nachhaltige Entwicklung unterstützen.

Auf dem europäischen Markt stellt TCL SunPower Global die neuen SunPower Home Energy Storage Solutions vor. TCL SunPower Global hat sich zum Ziel gesetzt, Energieeffizienz zu vereinfachen und ein integriertes Energieökosystem für Privathaushalte zu schaffen, das fortschrittliche Solartechnologien nahtlos mit Energiespeicherung, Heizung und intelligenten Energiemanagementsystemen kombiniert.

Touareg, stellvertretender Geschäftsführer des Overseas Business Center von TCL PV Tech, erklärte: „Mit unserer führenden Technologie, innovativen Geschäftsmodellen und Lösungen für systemische Herausforderungen in verschiedenen Szenarien behaupten wir unsere führende Position auf dem Markt für dezentrale Photovoltaikanlagen. Unser strukturiertes Innovationssystem sorgt für berechenbare Erträge auch bei Marktschwankungen." TCL PV Tech präsentierte auf der SNEC 2025 eine Reihe von innovativen Produkten und Geschäftsmodellen, die eine bahnbrechende Wirkung haben. Gemeinsam mit den Teilnehmern entwarf sie die Vision einer kohlenstofffreien Zukunft und gestaltete eine neue Landschaft für grüne Energie mit.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2708714/TCL_PV_Tech_2025_SNEC.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2708715/TCL_PV_Tech_2025_SNEC_1.jpg

