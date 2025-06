Vantage Foundation und The Habbit Factory stärken junge Stimmen durch kreatives Selbstvertrauen

London (ots/PRNewswire) - Die Vantage Foundation ist stolz darauf, The Habbit

Factory zu unterstützen, eine in London ansässige Wohltätigkeitsorganisation,

die die Kraft des Theaters und der Kreativität nutzt, um Kindern zu helfen,

Selbstvertrauen, Widerstandsfähigkeit und ein Gefühl der Selbstdarstellung

aufzubauen. Diese Partnerschaft spiegelt das Engagement der Vantage Foundation

für Gemeinschaftsbeteiligung und inklusive Stärkung junger Menschen wider -

insbesondere jener aus benachteiligten oder unterversorgten Verhältnissen.



The Habbit Factory setzt sich seit über 20 Jahren für die kreative Entwicklung

junger Menschen ein. Mit dem Schwerpunkt auf Inklusion und emotionaler

Unterstützung entwickelt die Organisation theaterbasierte Programme für Kinder

und Jugendliche, um das Sprechen in der Öffentlichkeit, das Erzählen von

Geschichten und das Selbstvertrauen zu verbessern. Heute unterstützt die

Wohltätigkeitsorganisation 156 junge Menschen durch ihr Mitgliedschaftsprogramm

und erreicht Hunderte weitere durch Schul- und Bildungspartnerschaften.





Im Rahmen ihrer kontinuierlichen Mission, Gemeinschaften zu fördern, nahmen

Freiwillige der Vantage Foundation an der Kreativwerkstatt der Habbit Factory

teil und stellten ihre Zeit und Energie zur Verfügung, um die nächste Generation

zu inspirieren. Unter ihnen war auch Ben Joseph, der seinen Hintergrund in Tanz

und darstellenden Künsten in die Sitzung einbrachte.



"Viele dieser Kinder kommen aus benachteiligten Verhältnissen und haben kein

Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen", so Ben Joseph. "Indem wir ihr Vertrauen

gewinnen und einen unterstützenden Raum schaffen, helfen wir ihnen zu wachsen,

sich auszudrücken und zu entdecken, wer sie sind. The Habbit Factory ist ein

sicherer und stärkender Ort für jedes Kind, und ich bin stolz darauf, zu etwas

so Sinnvollem beigetragen zu haben."



Die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation wird größtenteils von Freiwilligen

getragen, von denen viele ehemalige Teilnehmer sind, die zurückkehren, um etwas

zurückzugeben. Dieser Kreislauf von Mentorenschaft und Transformation ist das

Herzstück des anhaltenden Erfolgs von The Habbit Factory.



"Wir haben es sehr genossen, die Vantage Foundation in The Habbit Factory zu

empfangen. Es war eine gute Gelegenheit für beide Teams, Kontakte zu knüpfen,

Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen, wie man gemeinschaftliche Wirkung

erzielt", so Lee Giles, Artistic Director und CEO von The Habbit Factory.



"Die Unterstützung von The Habbit Factory steht in enger Übereinstimmung mit dem

Auftrag der Vantage Foundation", sagte Steven Xie, Executive Director der

Vantage Foundation. "Wir glauben an den Aufbau von Vertrauen durch Kreativität

und Verbindung. Die aktive Beteiligung unserer Freiwilligen an einer so starken,

von der Gemeinschaft getragenen Initiative bestärkt uns in unserem Engagement,

im Leben junger Menschen etwas zu bewirken."



Gemeinsam demonstrieren die Vantage Foundation und The Habbit Factory das

unglaubliche Potenzial von Partnerschaften, die auf Mitgefühl, Kreativität und

gemeinsamen Zielen beruhen. Durch diese Zusammenarbeit wollen sie eine Zukunft

aufbauen, in der jedes Kind nicht nur die Stimme hat, sondern auch das

Selbstvertrauen, sie einzusetzen.



Vantage Foundation



Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023

im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat

sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab

Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto

Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.



