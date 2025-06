EU importiert weiter russisches Flüssiggas in Milliardenhöhe

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU importiert weiterhin russisches Flüssiggas in Milliardenhöhe. Das geht aus Eurostat-Zahlen hervor, die das BSW beim Statistischen Bundesamt abgefragt hatte und über die der "Stern" berichtet.



Demnach hat die EU von Februar 2022 bis März 2025 LNG aus Russland im Wert von 32,7 Milliarden Euro bezogen. Aus den USA kamen in diesem Zeitraum LNG-Lieferungen für Kosten von rund 95,1 Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2025 lagen die Importe von russischem LNG in die EU bei 2,7 Milliarden Euro und damit deutlich höher als im Vorjahresquartal (1,8 Milliarden Euro).





Die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), forderte einen Stopp der Importe von russischem LNG. "Es ist absolut inakzeptabel, dass die Europäische Union drei Jahre nach Beginn von Putins brutalem Angriffskrieg weiterhin in Milliardenhöhe Flüssiggas aus Russland bezieht", sagte Strack-Zimmermann dem Magazin.



"32,7 Milliarden Euro seit Februar 2022 - das ist nicht nur eine energiepolitische Bankrotterklärung, sondern vor allem ein sicherheitspolitisches Versagen. Jeder einzelne Euro, den wir für russisches LNG zahlen, finanziert Putins Kriegsmaschinerie mit." Wer den Schulterschluss mit der Ukraine ernst meine, muss auch bei den Sanktionen konsequent sein, so die FDP-Politikerin: "Ich fordere die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein Importverbot für russisches LNG endlich auf den Weg zu bringen."



"Das ist die teure Doppelmoral der Sanktionspolitik", sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht dem "Stern". 33 Milliarden Euro seit Kriegsbeginn für russisches LNG, aber in Deutschland werde russisches Pipeline-Gas zum Tabu erklärt. Das Ergebnis seien "hohe Energiepreise, die die Bürger ärmer machen". Mit Blick auf die LNG-Importe aus den USA stelle sich zusätzlich die Frage: "Warum kaufen wir für Abermilliarden Trumps überteuertes Gas, obwohl es Alternativen gibt?" Das BSW spricht sich schon länger für eine Nord-Stream-Öffnung aus.