MCR Oil Tools gibt die Bestätigung der PHMSA bekannt, dass der Versand seiner Thermite Tools nicht explosiv und nicht gefährlich ist

Der Fifth Circuit Court of Appeals entschied im Juli 2024, dass PHMSA im Jahr 2022 willkürlich und willkürlich die Radial Cutting Torches (RCT) von MCR ohne Begründung als „Sprengstoff" eingestuft hatte und sich dabei offenbar ausschließlich auf Beschwerden von Wettbewerbern stützte. Diese Beschwerden ignorierten faktische Beweise, einschließlich der Testergebnisse von PHMSA's eigener Thermit-Studie sowie der Ergebnisse der von ihr benannten Testlabors.

ARLINGTON, Texas, 13. Juni 2025 /PRNewswire/ -- MCR Oil Tools gab die Genehmigung der PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration), einer Abteilung des U.S. Department of Transportation, bekannt, die bekannten Radial Cutting Torches (RCT) des Unternehmens auf Thermitbasis als nicht gefährlich zu transportieren. Der RCT wird weltweit zum Durchtrennen von Ölbohrrohren bei Rohrbergungsarbeiten an Land und in der Tiefsee eingesetzt.

MCR tools haben eine makellose Sicherheitsbilanz von mehr als 40 Jahren weltweiter Schifffahrt ohne einen einzigen Sicherheitsvorfall. Und der Fifth Circuit Court of Appeals verwies die MCR-Thermit-Klassifizierung im Oktober 2024 zur weiteren Prüfung an die PHMSA zurück. Die PHMSA-Einstufung ab 2022 ist insofern problematisch, als es bei gefährlichen und entzündlichen Stoffen zu Verzögerungen bei der Verschiffung kommen kann und ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand erforderlich ist, was die Kosten für MCR und die Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen in die Höhe treibt.

Die Genehmigung der PHMSA für MCR, seine RCTs als nicht explosiv und nicht gefährlich zu versenden, erkennt die wirklich sichere Natur der Technologie von MCR an und vereinfacht den weiteren Vertrieb von MCR Torches an Öl- und Gasproduzenten und Dienstleistungsunternehmen in der ganzen Welt. Mike Robertson, Gründer und C.E.O. von MCR Oil Tools, erklärte „Wir freuen uns über das Ergebnis dieses langwierigen und schwierigen Kampfes mit PHMSA um die richtige Klassifizierung für unsere Werkzeuge. Wir haben die Produktsicherheit immer gewahrt und werden dies auch weiterhin tun, während wir die effizienteste Rohrschneidetechnik für die Energiebranche anbieten." Robertson betonte auch, dass die Entscheidung von PHMA, MCR die Genehmigung zu erteilen, seine RCT als ungefährlich zu versenden, die Bemühungen des Unternehmens im Interesse seiner Dutzenden von Lizenznehmern sowie der Hunderten von Herstellerkunden in der ganzen Welt rechtfertige.

MCR beabsichtigt, sich auf die Entscheidung des Fifth Circuit sowie auf die jüngste Klage der PHMSA zu stützen, um gegen diejenigen vorzugehen, die falsche Anschuldigungen gegen seine bewährten sicheren Werkzeuge erhoben haben.

