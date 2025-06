PEGATRON stellt KI-optimierte Serverinnovationen auf der GTC Paris 2025 vor

NVIDIA HGX B300 – Flüssigkeits- und luftgekühlte Lösungen

Der AS208-2A1 ist ein flüssigkeitsgekühlter 2U-GPU-Server mit NVIDIA HGX B300-System und zwei AMD EPYC 9005-CPUs in kompaktem Formfaktor. Er ist skalierbar in einem NVIDIA MGX-48U-Rack und unterstützt Konfigurationen von bis zu 128 GPUs und 32 CPUs, die mit einer hocheffizienten direkten Flüssigkeitskühlung betrieben werden. Das für das KI-Zeitalter optimierte System nutzt die Blackwell Ultra-Architektur, um eine überragende Performance für komplexe Workloads wie agentische Systeme, Echtzeit-Reasoning und Videogenerierung zu liefern. Dies macht es zu einer idealen Plattform für KI-Rechenzentren der nächsten Generation. Für Rechenzentren, die luftgekühlte Lösungen bevorzugen, stellt PEGATRON den luftgekühlten 8U-GPU-Server mit einem NVIDIA HGX B300-System vor. Dieses System unterstützt entweder zwei Intel Xeon 6-Prozessoren (AS801-2T1) oder AMD EPYC 9005-GPUs (AS801-2A1) und bietet damit Flexibilität bei der Bereitstellung und zugleich eine hohe Rechenleistung für das Training von KI-Modellen, wissenschaftliche Forschung und fortschrittliche Analysen.

NVIDIA RTX PRO Server

Der AS400-2A1 ist ein RTX PRO-4U-Server, der mit 8 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPUs und zwei AMD EPYC 9005-CPUs ausgestattet ist. Der Server ermöglicht eine breite Palette von KI-Workloads in Unternehmen – von multimodaler Inferenz und physischer KI bis hin zu Design, wissenschaftlichen Berechnungen, Grafik- und Videoanwendungen. Er unterstützt das NVIDIA MGX PCIe Switch Board mit dem ConnectX-8 SuperNIC und ermöglicht Ultra-High-Speed-Netzwerke mit 800 Gbit/s bei verbessertem Durchsatz und hoher Energie- und Kosteneffizienz.

„Da KI weiterhin ganze Branchen transformiert, ist der Bedarf an leistungsstarker, skalierbarer und energieeffizienter Infrastruktur wichtiger denn je", berichtet May Wang, Vice President bei PEGATRON. „Unsere neuen Plattformen, die auf den NVIDIA Blackwell Ultra- und RTX PRO-Architekturen basieren, helfen Unternehmen, ein neues Niveau an Performance, Zuverlässigkeit und Produktivität zu erreichen."

Erleben Sie PEGATRON am Stand G10, Paris Expo Porte de Versailles, 11. und 12. Juni 2025.

Informationen zu Pegatron

Die PEGATRON Corporation („PEGATRON") wurde am 1. Januar 2008 gegründet. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Produktentwicklung und der vertikal integrierten Fertigung ist Pegatron bestrebt, seinen Kunden innovatives Design, systematische Produktion und Fertigungsservice zu bieten, um alle Anforderungen unserer Kunden umfassend und effizient zu erfüllen. Auf der Grundlage der gesammelten Erfahrung in der Serverentwicklung und -herstellung konzentriert sich Pegatron nun auf die Entwicklung einer Vielzahl von hochmodernen Servern, die den Anforderungen heutiger und zukünftiger Rechenzentren von Cloud-Service-Providern sowie von Rechenzentren in Unternehmen gerecht werden.

