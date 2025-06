Lange Fahrten ins Ausland besonders beliebt

BERLIN (dpa-AFX) - Im internationalen Bahnverkehr sind die längeren Verbindungen einer Auswertung der Deutschen Bahn zufolge besonders beliebt. "Entgegen der verbreiteten Annahme, dass Reisende für weite Strecken die Bahn eher meiden ("Vier-Stunden-Mythos"), ist genau dort das Fahrgastwachstum am größten", teilte ein Sprecher mit.

Bei Reiseweiten ab vier Stunden betrug das Wachstum von 2023 auf 2024 demnach fünf Prozent. Bei kürzeren Strecken seien es nur 1,5 Prozent gewesen. Spitzenreiter ist die Verbindung zwischen Berlin und Krakau (rund 7 Stunden) mit einem Plus von fast 30 Prozent, gefolgt von Hamburg-Kopenhagen (4.45 Stunden) mit 19 Prozent. Für die Analyse hat die Bahn die Fahrgastzahlen auf den 100 beliebtesten internationalen Verbindungen von und nach Deutschland miteinander vergleichen.

Die Bahn baut ihr internationales Angebot seit Jahren aus. Ende 2024 kam etwa eine neue ICE-Direktverbindung zwischen Berlin und Paris hinzu. Kürzlich kündigte das bundeseigene Unternehmen eine Zusammenarbeit mit der italienischen Trenitalia und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) an, die neue Direktverbindungen von München nach Mailand und Rom von Ende 2026 an umfasst. Mit der Bahngesellschaft Eurostar ist die Bahn in Gesprächen über einer Direktverbindung zwischen London und Frankfurt./wim/DP/zb