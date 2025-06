Pressestimme 'Nordbayerischer Kurier' zu Engpässen bei der Diabetes-Versorgung Der "Nordbayerische Kurier" zu Versorgungsproblemen bei Diabetes-Medikamenten: "Mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an Diabetes, also etwa jeder zehnte Bundesbürger. Um zu überleben, müssen sie ihrem Körper regelmäßig Insulin …