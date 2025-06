Pistorius bekräftigt Kritik an SPD-'Manifest' Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Forderung prominenter Parteikollegen nach einer Kehrtwende in der Russland-Politik erneut zurückgewiesen. In der ZDF-Talksendung "Maybrit Illner" erinnerte er an die jüngsten Angriffe …