Iran sperrt nach Angriff den Luftraum

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach dem israelischen Großangriff den Luftraum des Landes gesperrt. Die Anordnung gelte bis auf weiteres, hieß es in einer Erklärung der nationalen Luftfahrtbehörde. Die Landesbewohner seien angewiesen, nicht zu den Flughäfen zu fahren und sich selbstständig in den Medien über weitere Entwicklungen zu informieren. Bereits zuvor war der Betrieb am Hauptstadtflughafen in Teheran eingestellt worden./arb/DP/zb