Adobe übertrifft Prognosen – Anleger bleiben dennoch skeptisch

Adobe hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal erneut bewiesen, dass der Software-Gigant operativ stark bleibt, doch die Börse zeigt sich bislang unbeeindruckt. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 5,87 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über den Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit 5,8 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 5,06 US-Dollar die Prognosen von 4,98 US-Dollar.

Für das laufende Quartal peilt Adobe einen Umsatz zwischen 5,88 und 5,93 Milliarden US-Dollar an. Analysten erwarteten im Mittel 5,88 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen 5,15 bis 5,20 US-Dollar in Aussicht, was ebenfalls leicht über den Konsensschätzungen liegt.