Irans Außenministerium verurteilt Angriffe

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenministerium hat den israelischen Großangriff aufs Schärfste verurteilt. Dieser stellte einen klaren Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen dar, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Iran werde sich auf sein Selbstverteidigungsrecht berufen und entsprechend antworten. "Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran werden nicht zögern, mit voller Kraft und in der von ihnen selbst gewählten Weise die Grundlagen Irans zu verteidigen", hieß es weiter. Israels Handlungen hätten nicht ohne Koordination und Genehmigung der USA erfolgen können, erklärte das Ministerium. Daher sei auch die US-Regierung als Hauptunterstützer Israels für die Konsequenzen und Folgen mitverantwortlich. Die USA hatten zuvor erklärt, nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt gewesen zu sein./arb/DP/zb