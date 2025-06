Israel greift Iran an: Aktien tauchen ab, Ölpreis explodiert

Ein israelischer Luftangriff auf den Iran belastete am Freitag die internationalen Finanzmärkte. Während die Preise für Öl und Gold deutlich stiegen, gaben Aktien weltweit nach.

In Asien verloren der japanische Nikkei-Index 1,3 Prozent und der südkoreanische Kospi 1,1 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong sank um 0,8 Prozent. Auch in Europa und den USA zeichnete sich ein trübes Bild ab: Die Futures auf den S&P 500 notierten 1,7 Prozent schwächer und die Futures auf den Nasdaq 1,8 Prozent. Die europäischen STOXX-50-Futures gaben um 1,6 Prozent nach.