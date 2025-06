NX Belgium eröffnet neue Logistikbasis im Brucargo Central am Flughafen Brüssel

TOKIO, 13. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgium) NV/SA (im Folgenden „NX Belgium"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat am Freitag, dem 16. Mai, eine Logistikbasis in der neuen Brucargo Central-Anlage in der Frachtzone des Brüsseler Flughafens eröffnet.

Belgien ist Sitz globaler Pharmaunternehmen sowie zahlreicher pharmazeutischer Auftragshersteller, Impfstoffproduzenten und biotechnologischer Forschungsinstitute und damit ein wichtiges Produktions- und Entwicklungszentrum.

NX Belgium konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger pharmazeutischer Logistikdienstleistungen, indem es sich Pharma Aero(*1) angeschlossen hat, die Zertifizierung nach den Grundsätzen der Guten Vertriebspraxis (GDP) erhalten hat und im Jahr 2024 eine neue Abteilung für Gesundheitswesen gegründet hat.

Um seine Dienstleistungen weiter auszubauen, entschied sich NX Belgium, sein Lager und seine Hauptverwaltung in der Brüsseler Flughafen-Cargo-Zone in das neu sanierte Logistikzentrum Brucargo Central im Zentrum der Zone zu verlegen und ist damit das erste Unternehmen, das seine Tätigkeit in Brucargo Central aufgenommen hat.

Das neue Lager verfügt über eine Gesamtfläche von 10.000 m², was etwa der doppelten Fläche des bisherigen Lagers entspricht. Ein 2.000 m² großer temperaturgeregelter Bereich bietet Lagerkapazitäten in zwei Temperaturzonen – 2 °C bis 8 °C (gekühlt) und 15 °C bis 25 °C (konstante Temperatur). Das Lager ist vollständig mit einem hochwertigen Sicherheitssystem ausgestattet (für das in Kürze die TAPA-Level-A(*2) Zertifizierung erworben wird), das die sichere Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und anderen Gütern, die einer strengen Temperaturkontrolle unterliegen, gewährleistet. NX Belgium rechnet damit, bis Ende 2025 die GDP-Zertifizierung für das neue Lager zu erhalten.

Durch die Integration von drei bestehenden Standorten und die Einbindung ihrer Büro- und Arbeitsräume in dieses Lager kann NX Belgium diese Anlage als Logistikzentrum für Pharma- und andere Gesundheitsunternehmen in Europa positionieren und seine globalen Logistikdienstleistungen weiter ausbauen.

Die NX Group ist weiterhin bestrebt, die Herausforderungen ihrer Kunden zu meistern und deren Geschäftsausweitung durch ihr globales Netzwerk und ihre langjährige Erfahrung im Bereich fortschrittlicher Logistik zu unterstützen.

*1 Pharma Aero: ein Zusammenschluss von Pharmaunternehmen, der CEIV-Pharmazertifizierungsgemeinschaft, Flughafenbetreibern und anderen Unternehmen der Luftfrachtbranche. Die Plattform wurde 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, Projekte zu konzipieren und zu entwickeln, die sich mit den Herausforderungen des pharmazeutischen Lufttransports in verschiedenen Branchen befassen. Die Initiativen werden vom Flughafen Brüssel und dem Flughafen Miami geleitet.

*2 Die von der Transported Asset Protection Association (TAPA) festgelegten Standards gelten weltweit als führende Richtlinien für praktische Sicherheitsmaßnahmen. Sie werden entsprechend dem Grad der erfüllten Anforderungen an die Frachtsicherheit in drei Klassen von Stufe C bis Stufe A eingeteilt, wobei Stufe A die höchste und Stufe C die niedrigste Bewertung darstellt. Die Zertifizierung der Stufe A erfordert den erfolgreichen Abschluss einer 154 Punkte umfassenden Prüfung, die sicherstellt, dass alle Prüfungsanforderungen der TAPA-Sicherheitsstandards erfüllt sind.

