Ölpreise legen kräftig zu - Israel greift den Iran an Die Ölpreise sind am Freitagmorgen nach dem israelischen Angriff auf den Iran deutlich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kletterte in der Nacht um bis zu 13 Prozent auf 78,50 Dollar und …