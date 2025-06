Goldpreis nähert sich Rekordhoch - Israel greift den Iran an

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Freitag nach dem Angriff Israels auf den Iran weiter kräftig nach oben geklettert. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg am frühen Morgen um bis zu knapp zwei Prozent auf 3.444 US-Dollar. Zuletzt lag das Plus noch bei 1,2 Prozent auf 3.426 Dollar. Damit nähert sich der Goldpreis weiter dem Rekordhoch, das im April bei 3.500 Dollar erreicht worden war.

Israels Militär hat in der Nacht iranische Atomanlagen angegriffen. Am Donnerstag hatte es Hinweise auf eine bevorstehende Gefahr in Form des Abzugs von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak gegeben, was den Goldpreis bereits nach oben getrieben hatte. Im Zuge des israelischen Großangriffs ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen zum Ziel geworden.

Gold gilt bei vielen Investoren als sogenannter sicherer Hafen und wird deshalb bei geopolitischen Krisen nachgefragt./zb/jkr/jha/