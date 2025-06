Micron erreicht zentrale Hürde

Den Meldungen nach plant Micron in den kommenden Jahren Gesamtinvestitionen in Höhe von 200 Mrd. US-Dollar, wodurch 90.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen werden. Überdies wird in Idaho ein zweites Werk geplant. Besonders auf aktuellem Kursniveau ist die Aktie sehr interessant für Investoren, zumal die zentrale Hürde der letzten Monate bei 114,80 US-Dollar auf dem Prüfstand steht. Setzt sich demnach die Kursrallye seit dem kurzzeitigen Einbruch aus Mitte April in dieser Form fort, wären zeitnahe Kursgewinne an 130,54 und darüber in den Bereich um 137,35 US-Dollar denkbar. Nach einem anschließenden Pullback könnte im Anschluss das Rekordhoch bei 157,54 US-Dollar attackiert werden. Auf der Unterseite sind aber latente Rückfallrisiken vor einem Ausbruch noch möglich, Unterstützungen findet Micron bei 107,88 und darunter um 104,69 US-Dollar vor. Genau diese beiden Marken würden bei einem sich abzeichnenden Boden bestens für ein erstes spekulatives Long-Investment anbieten.

Trading-Strategie: