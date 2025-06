BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Eine Aufwärtsentwicklung der Aktie hänge nach wie vor stärker vom Portfoliomanagement und der politischen Stimmung ab als von kurzfristig steigenden Konsensschätzungen für den Gewinn, schrieb Sebastian Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die am 30. Juli anstehenden Zahlen für das zweite Quartal des Chemiekonzerns dürften das Bild nicht radikal ändern./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 16:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 42,04EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A