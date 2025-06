Deutlich im Minus nach Israels Angriff auf den Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Freitag nach dem israelischen Angriff auf den Iran ein sehr schwacher Start ab. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 1,6 Prozent auf 23.399 Punkte. Das Zwischentief von Mitte Mai bei 23.274 Punkten rückt in den Fokus. Darunter droht charttechnisch weiteres Ungemach, nachdem in der Vorwoche noch ein Rekord von 24.479 Punkten erreicht worden war. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag ähnlich schwach erwartet wie der Dax.

Israels Militär hat in der Nacht iranische Atomanlagen angegriffen. Am Donnerstag hatte es bereits Hinweise auf eine bevorstehende Gefahr in Form des Abzugs von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak gegeben. Insgesamt sei die Gefahr eines Kriegs im Nahen Osten jedoch das am meisten unterbewertete Risiko gewesen - bis heute, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management.