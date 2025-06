Sasken kooperiert mit Microsoft, um die Innovation von intelligenten Geräten über die Microsoft Devices Ecosystem Platform (MDEP) zu beschleunigen

BENGALURU, Indien, 13. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Produktentwicklung und digitale Transformation, ist stolz darauf, eine strategische Partnerschaft mit Microsoft im Rahmen der Microsoft Devices Ecosystem Platform (MDEP) bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit, die durch die kürzlich erfolgte Übernahme des Geschäftsbereichs Connected Devices von Borqs Technologies durch Sasken noch verstärkt wurde, positioniert Sasken an der Spitze der Innovation im Bereich intelligenter Geräte. Durch die Kombination der erweiterten Fähigkeiten von Sasken mit der grundlegenden Plattform von Microsoft wird diese Allianz OEMs und ODMs in die Lage versetzen, die Entwicklung und Markteinführung von hochmodernen Smart-Geräten der nächsten Generation zu beschleunigen.

Die Microsoft Devices Ecosystem Platform (MDEP) wurde entwickelt, um die Entwicklung und Bereitstellung intelligenter und sicherer Geräte für die Zusammenarbeit zu beschleunigen, indem Hardware-Partner, Lösungsanbieter und Systemintegratoren zusammengebracht werden. Durch die Zusammenarbeit mit MDEP wird Sasken sein erweitertes Know-how im Bereich Produktentwicklung einbringen, das durch das Portfolio an vernetzten Geräten und Chipset-Partnerschaften von Borqs sowie durch seine Stärken in den Bereichen eingebettete Systeme, IoT und Lifecycle-Services ergänzt wird. Dies ermöglicht schnellere Innovationen, geringere Komplexität und ein überragendes Benutzererlebnis.