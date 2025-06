Maskenbericht in Originalversion veröffentlichen

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach wäre dafür, den Bericht der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof in der ursprünglichen Fassung zu veröffentlichen. "Von mir aus kann mein "Versäumnis" der Veröffentlichung der damaligen Originalversion jetzt gerne nachgeholt werden", schrieb der SPD-Politiker auf der Plattform X. Lauterbach räumte zugleich ein: "In der heißen Phase des Wahlkampfes oder in meiner kommissarischen Zeit als Minister habe ich das Gutachten nicht veröffentlicht."

Der Ex-Minister betonte, er habe Sudhof gebeten, "die Dinge so aufzuschreiben, wie sie waren. Nach bestem Wissen und Gewissen". Er habe selbst mit ihr den Inhalt des Gutachtens bis heute nicht ein einziges Mal besprochen. Weder schriftlich noch mündlich.