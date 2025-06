JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 203,70 Euro auf "Buy" belassen. Ein Autorenteam um Analystin Glynis Johnson beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenbewertung mit aktuellen Entwicklungen der Baunachfrage. In Deutschland steige die Zuversicht, in Frankreich gebe es Lebenszeichen und in Großbritannien sei die Situation stabil. In den Vereinigten Staaten entwickele sich der Wohnungsbau weiter schleppend./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 13:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 174,6EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 203,70

Kursziel alt: 203,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m