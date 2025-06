Neue Speichertechnologie weckt Erwartungen!

Vor rund einem Jahr markierte der Aktienkurs von Micron Technology sein Allzeithoch bei 157,54 US-Dollar. Es folgte eine Konsolidierung, die von einer neunmonatigen Seitwärtsrange abgelöst wurde. Die Range wird von der Unterstützung bei 84,68 US-Dollar und von dem Widerstand bei 111,32 US-Dollar eingefasst. Danach wurde auch Micron von dem Selloff aufgrund der angekündigten Zollpolitik im Zuge des Liberation Day erfasst. Dabei verlor der Aktienkurs innerhalb von zwei Tagen rund 26 Prozent. Mittlerweile ist bei den Marktteilnehmern wieder Zuversicht eingekehrt und der Kurs konnte die Verluste kompensieren. Vom Tief am 7. April 2025 bei 61,54 US-Dollar gewann das Papier knapp 90 Prozent auf aktuell 115,91 US-Dollar hinzu. Dabei wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 111,32 US-Dollar getestet und ein wenig überschritten. Kann die Überwindung des Widerstandes bestätigt werden, rückt eine weitere Steigerung bis auf 130,00 US-Dollar in den Bereich des Möglichen. Sollte der Kurs wieder zurückfallen, könnte er auf Höhe der Unterstützungszone bei 98,45 US-Dollar gebremst werden. Fundamental betrachtet scheint die Talsohle beim Bilanzgewinn überschritten und die Konsensschätzung sieht das erwartete KGV 2026/27 bei 10,57. Das Analysehaus Mizuho hat sein "Outperform"-Rating beibehalten und das Kursziel von 124 auf 130,00 US-Dollar angehoben. Die Erträge von Micron werden von der zunehmenden Auslieferung von Chips mit High-Bandwidth-Memory (HBM) profitieren, die bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz helfen.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Micron Inc. bis auf 138,10 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN MG9GVM) überproportional mit einem Omega von 2,66 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 50 % und dem Ziel bei 138,10 Euro (3,88 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 14.07.2025 eine Rendite von rund 55 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 95,48 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 47 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,16 1, wenn bei 95,48 Euro (1,33 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Optionsschein-Update: Bayer AG

Die am 23. Mai 2025 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN MG94P9) mit dem Basispreis von 24,00 Euro und Fälligkeit am 19.06.2026 auf eine steigende Aktie der Bayer AG zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 0,72 Euro und lag mit 57 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels beim Derivat über dem Break Even Kurs ermöglicht. Das Stop Loss Level beim Optionsschein könnte bei 0,61 Euro vorgesehen werden.