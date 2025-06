Angriff auf Iran schockt Märkte: Reiseaktien im Sturzflug, Ölpreise explodieren

Am Freitagmorgen fielen Aktien europäischer Fluggesellschaften deutlich. Lufthansa gibt um fast 5 Prozent nach, Air France-KLM und EasyJet verloren zwischen 5,3 und 4,7 Prozent. Auch Tui sackte ab – die Aktie notierte nach einem Minus von 9 Prozent am Vortag weitere 4 Prozent im roten Bereich. In London gelistete Carnival-Aktien fallen um 5 Prozent.

Auslöser war eine groß angelegte israelische Militäroperation gegen den Iran. Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigte Angriffe auf Irans wichtigste Urananreicherungsanlage in Natanz sowie auf führende Atomwissenschaftler und Raketenstellungen. In der Folge durchquerten kaum noch Flugzeuge den Luftraum über Israel, dem Iran, Irak und Jordanien – zahlreiche Airlines leiteten ihre Verbindungen um oder strichen sie ganz. Laut Flightradar24 traf das auch transkontinentale Flüge.