JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Andy Barish untermauerte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Meinung, dass der jüngste Rückschlag bei den Aktien eine Chance bietet. Er äußerte seine Zuversicht, dass die Umsätze auf vergleichbarer Basis in den USA steigen. In unsicheren Zeiten erwähnte er die Defensivqualitäten der Fast-Food-Kette und ihre Markenpositionierung./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 20:02 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 260,6EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.