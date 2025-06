Verunsichert geht die US-Notenbank in die zinssenkungslose Sommerpause

Hartnäckig hohe Preissteigerungen sowie aktuell noch solide Arbeitsmarktdaten kühlen die Zinslockerungslaune der Fed über den Sommer ab. Insbesondere zeigt sie sich von Unsicherheiten in der Handelspolitik irritiert. Hinzu kommen jetzt auch noch geopolitische Verschärfungen im Nahen Osten mit reflexhaft steigenden Ölpreisen. Erst im September, wenn vermutete Konjunkturbremsspuren auftreten, erwarten die Finanzmärkte daher die Wiederaufnahme des Zinssenkungszyklus.

Mit zuletzt 2,4 nach 2,3 Prozent finden Trumps Zölle vorerst keinen dramatischen Niederschlag in Preissteigerungen. Entweder nehmen Unternehmen die Mehrkosten zulasten ihrer Marge in Kauf oder sie zehren von aufgestockten Lagerbeständen vor Inkrafttreten der Zölle. Beides können Unternehmen jedoch nicht ewig durchhalten, denn der Druck im amerikanischen Inflations-Kessel steigt. Die Beschaffungspreise für Unternehmen nehmen weiter zu und dürften in allgemeinem Preisdruck ab Sommer streuen.