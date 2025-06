Maxons große Verkaufsaktion startet am 16. Juni

Werden Sie eins mit Ihren Kreationen und sparen Sie bis zu 40 % auf neue Abonnements von Maxon One und einzelne Produkte. Für Visual-Effects-Künstler, Animatoren, digitale Bildhauer und Kreative, die ihren Workflow optimieren wollen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um kräftig zu sparen!

BAD HOMBURG VOR DER HÖHE, DE / ACCESS Newswire / 13. Juni 2025 / Maxon, ein Hersteller leistungsstarker, ansprechender Softwarelösungen für Content Creators, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte, Gaming und mehr arbeiten, hat heute die Rückkehr seiner mit Spannung erwarteten Verkaufsaktion angekündigt. Von Montag, den 16. Juni (00:00 PDT / 09:00 CEST / 16:00 JST) bis Mittwoch, den 18. Juni (Aktionsende 23:59 PDT / 08:59 CEST / 15:59 JST), können alle neuen Abonnenten von signifikanten Preisnachlässen profitieren: 40 % auf neue Jahresabonnements für Maxon One und 30 % auf neue Jahresabonnements für einzelne Produkte. Das sind drei Tage, an denen Sie bis zu 500,00+ $ auf Maxons gesamte Suite* professioneller visueller Effekte, 3D-Animationen und digitaler Bildhauerwerkzeuge sparen können.

Die Verkaufsaktion von Maxon ist die ideale Gelegenheit für Newcomer, branchenübliche Tools kennenzulernen und ihr kreatives Potenzial auf eine neue Ebene zu heben. Um ein neues Abonnement für Maxon One oder für ein einzelnes Produkt zu erwerben, besuchen Sie https://www.maxon.net/buy. Die Rabatte werden während der Geltungsdauer der Aktion automatisch angerechnet.

Maxon One ist das Toolset der Wahl für preisgekrönte Künstler, die ihre Ideen in den Bereichen Film, Fernsehen, Spiele, Architektur, Produktdesign u.v.m. zum Leben erwecken wollen. Die branchenführende Tool-Suite umfasst die Modellierungs-, 3D-Animations-, Simulations- und Rendering-Software Cinema 4D, ZBrush für Desktop und iPad, eine Oscar-gekrönte Lösung für digitales Modellieren und Malen, die vielfältigen Red Giant-Tools für Editing, Motion Design und Filmmaking, darunter Universe und Maxon Studio, sowie Redshift, Maxons leistungsstarker, GPU-beschleunigter Renderer, der für High-End-Produktion und blitzschnelle Leistung entwickelt wurde.