Börsenstart Europa - 13.06. - MDAX schwach -1,50 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:55) bei 3.822,23 PKT und fällt um -1,07 %.

Top-Werte: HENSOLDT +1,33 %, 1&1 -0,05 %, CompuGroup Medical -0,05 %

Flop-Werte: Formycon -4,22 %, Jenoptik -3,61 %, SILTRONIC AG -2,66 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.296,35 PKT und fällt um -1,27 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,62 %, ENI +1,16 %, DANONE -0,31 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -2,87 %, Inditex -2,59 %, adidas -2,18 %

Der ATX steht aktuell (09:59:33) bei 4.345,32 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,32 %, OMV +1,28 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,97 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,89 %, Raiffeisen Bank International -2,67 %, Lenzing -2,48 %

Der SMI steht bei 12.193,32 PKT und verliert bisher -1,06 %.

Top-Werte: ABB +0,63 %, Kuehne + Nagel International +0,10 %, Zurich Insurance Group +0,03 %

Flop-Werte: Holcim -2,83 %, CIE Financiere Richemont -2,49 %, Sonova Holding -1,90 %

Der CAC 40 steht bei 7.694,83 PKT und verliert bisher -0,98 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,62 %, ENGIE +0,31 %, Thales +0,22 %

Flop-Werte: Teleperformance -3,54 %, Accor -3,20 %, Edenred Bearer and /or registered shares -2,17 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.449,13 PKT und fällt um -0,99 %.

Top-Werte: ABB +0,63 %, Telia Company -0,29 %, Alfa Laval -0,62 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -2,45 %, Nordea Bank Abp -2,04 %, Securitas Shs(B) -1,74 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.450,00 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,47 %, Piraeus Port Authority -0,10 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,56 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -3,32 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,60 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,46 %