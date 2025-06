Frequentis ernennt neuen Vice President Public Safety

Wien (IRW-Press/13.06.2025) - Mit 1. Juli 2025 wird Thomas Pilsl die Rolle des Vice President Public Safety von Robert Nitsch übernehmen und für das weltweite Public-Safety-Geschäft der Frequentis-Gruppe verantwortlich sein.

Thomas Pilsl, derzeit Vice President of New Market Solutions, hat das softwarezentrierte Geschäftsmodell von Frequentis maßgeblich vorangetrieben und eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Markteinführung von LifeX für Public Safety gespielt. Seit seinem Eintritt bei Frequentis im Jahr 2016 hatte er mehrere Führungspositionen inne, darunter Director Competence Centre LifeX und Director Products and Programme Delivery Public Safety. Im Jahr 2020 übernahm Thomas Pilsl die Rolle des Vice President Product Management und implementierte ein gruppenweites Produktmanagement-Framework. Ab 2023 verantwortete er die neu gegründete Business Unit New Market Solutions und erweiterte das Frequentis-Portfolio mit zukunftsweisenden Innovationen.