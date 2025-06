Trump stellt Verteidigungsallianz infrage – US-Rüstungsaktien zittern!

Ein negativer Aspekt seiner Verteidigungspolitik könnte sein Fokus auf "America first" sein, was die Aufrechterhaltung internationaler Allianzen in den Hintergrund rückt. Am Mittwoch gab das US-Verteidigungsministerium bekannt, dass es den AUKUS-Pakt überprüft.

Dieser Pakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA wurde 2021 ins Leben gerufen und soll die Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Länder stärken, den Austausch von Informationen und Technologien intensivieren sowie eine tiefere Integration von wissenschaftlichen, technologischen und industriellen Grundlagen fördern.