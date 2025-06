Keine Frage: ohne die explizite Zustimmung vn Donald Trump hätte Israel nicht den Iran bombardieren können - auch wenn die USA betonen, dass man an dem Angriff nicht beteiligt gewesen sei. Israel wiederum sagt: die Attacke auf den Iran war eng abgestimmt mit Trump und den USA - und das ist mehr als wahrscheinlich. Denn Trump hatte dem Iran eine Frist von 60 Tagen gegeben - die nun genau abgelaufen war. Nun ist die Frage: wird der Iran auch in irgendeiner Form die USA attackieren und damit die Konfrontation ausweiten? Relevante Teile der Führung des Iran sind bei der Attacke getötet worden. Öl und Gold stiegen zunächst sehr deutlich, geben aber wieder Teile der Gewinne wieder ab. Kryptos dagegen verhalten sich wie die Aktienmärkte - sind also offensichtlich kein sicherer Hafen..

Hinweise aus Video:

1. Ölpreis steigt ruckartig um 12 % – Israel-Angriff gegen Iran

2. DAX bricht nach Israels Angriff auf den Iran ein – Bären am Ruder

Das Video "Trump lässt Israel den Iran bombardieren - was kommt jetzt?" sehen Sie hier..