Alle Analysten-Augen auf: Biogen, Etsy, Westwing, Bike24, FMC und AdCapital

Unternehmenstermine

07:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Investor Day

10:00 Uhr, Deutschland: FMC, Capital Markets Day

10:00 Uhr, Deutschland: Westwing Group, Hauptversammlung in München

10:00 Uhr, Deutschland: Bike24, Hauptversammlung in Dresden

10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung in Mannheim

10:00 Uhr, Deutschland: AdCapital, Hauptversammlung (online)

15:00 Uhr, USA: Etsy, Hauptversammlung

15:00 Uhr, USA: Biogen Inc., Hauptversammlung

Konjunkturdaten

Japan: BoJ, Zinsentscheid

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitskosten Q1/25

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen 6/25

12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 4/25

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 5/25

14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 5/25

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 5/25

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 5/25

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 4/25

16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 6/25



