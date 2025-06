Spannende Updates von: Delivery Hero, Comcast, Formycon, Sto und OVB

Unternehmenstermine

10:00 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, Deutschland: OVB Holding, Hauptversammlung in Köln

10:30 Uhr, Deutschland: Sto, Hauptversammlung in Donaueschingen

11:00 Uhr, Deutschland: Formycon, Hauptversammlung in München

13:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Hauptversammlung

15:00 Uhr, USA: Comcast, Hauptversammlung

CHE: Givaudan, HY Pre-close Roundtables