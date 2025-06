Roboter bald Alltag? – CEOs erwarten Durchbruch in wenigen Jahren!

Nvidia hat bereits KI-Modelle entwickelt, die auf die Robotik zugeschnitten sind, und Huang betonte, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Unternehmen wie Nvidia in der Lage sind, Roboter durch Verbesserungen in KI-Modellen und Simulationen intelligenter zu machen. "Wir wissen jetzt, wie man diese Dinge baut, trainiert und bedient", sagte er.

Beide sehen in den jüngsten Fortschritten der künstlichen Intelligenz einen klaren Weg zu humanoiden Robotern, die schon bald in der realen Welt agieren könnten. "Humanoide Robotik wird möglicherweise eine der größten Branchen aller Zeiten werden", erklärte Huang am Mittwoch in Paris.

Huang ist überzeugt, dass der Durchbruch in der Robotik schneller kommen wird, als viele denken. In einem Interview sprach er von einem kürzeren Zeitrahmen: "Ich denke, dass es in ein paar Jahren soweit sein wird." Sam Altman teilte diese Vision und prognostizierte in einem Blogbeitrag, dass Roboter, die "reale" Aufgaben übernehmen, bis 2027 auf den Markt kommen könnten. Er ist überzeugt, dass die ersten Millionen Roboter in naher Zukunft intelligent genug sein werden, um sich selbst zu bauen:

"Roboter, die andere Roboter bauen können und in gewisser Weise auch Rechenzentren, die Rechenzentren bauen können, sind nicht mehr weit entfernt."

Beide CEOs haben die technologische Entwicklung frühzeitig erkannt

Huang hat Nvidia von den Anfängen der 3D-Grafiken und des Parallelcomputings bis hin zu den Deep-Learning-Softwarebibliotheken positioniert, die den Grundstein für Nvidias Dominanz im Bereich der KI-Chips gelegt haben. Altman, Mitbegründer von OpenAI, hat das Unternehmen an die Spitze der KI-Innovation geführt und mit ChatGPT den weltweiten KI-Boom ausgelöst.

Sobald sich die Robotik-Technologie und ihre Wirtschaftlichkeit weiter verbessern, ist mit einer raschen Verbreitung zu rechnen. Roboter können in gefährlicheren Umgebungen arbeiten, rund um die Uhr und mit größerer Tragkraft als Menschen. "Wir können uns auf eine Veränderung der Arbeitswelt einstellen", sagte Huang.

Die Wall Street könnte dabei hinterherhinken. Bernstein-Analyst Jay Huang prognostizierte Anfang dieses Jahres, dass die jährlichen Lieferungen von humanoiden Robotern zwischen 2030 und 2032 die Millionengrenze überschreiten könnten. Diese Roboter würden vor allem in der Logistik, beim Materialtransport und in Fabriken eingesetzt werden.

Während die Wall Street noch zögert, gab es laut Barron's auf der GTC-Konferenz von Nvidia bereits humanoide Roboter zu sehen, die mit voll beweglichen Gliedmaßen und Händen beeindruckten. Die physische Funktionalität sei bereits vorhanden. Es fehle nur noch das intelligentere KI-Gehirn. Die Roboter könnten demnach bereits in zwei Jahren auf den Markt kommen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





