Flüge gestrichen und umgeleitet

RIAD/DOHA (dpa-AFX) - Nach den Angriffen Israels auf den Iran haben mehrere Fluggesellschaften Flüge in der Region gestrichen oder umgeleitet. Zuvor hatten Irak und Jordanien angekündigt, ihren Luftraum vorübergehend zu schließen.

Die in Dubai ansässige Fluggesellschaft Emirates Airlines streicht sämtliche Flüge von und in den Irak, Jordanien Libanon und Iran. Auch am Zayed International Airport in Abu Dhabi werde mit Störungen gerechnet, hieß es in einer Mitteilung des Flughafens.