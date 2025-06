SAP: Top-Ergebnisse zum 22. Juli erwartet – jetzt schon mal rein in die Aktie?

SAP wird seine Ergebnisse für das 2. Quartal am 22. Juli veröffentlichen. Die Erwartungen sind hoch. Der Umsatz des Unternehmens dürfte aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Cloud-Lösungen und der fortlaufenden Migration von Kunden zu SAPs Cloud-ERP-Suite voraussichtlich mit zweistelligen Raten wachsen.

Ein zentrales Element dieser Innovationen ist Joule, ein generativer KI-Copilot, der nun in wichtige SAP-Produkte wie S/4HANA Cloud und SAP Build integriert ist und weiter ausgebaut werden soll. Joule übersetzt natürliche Sprache in umsetzbare Aufgaben und könnte bis Ende 2025 bis zu 80 Prozent der gängigen Benutzeroperationen übernehmen, was eine Produktivitätssteigerung von bis zu 20 Prozent ermöglichen würde. Weitere Verbesserungen wie eine neue Aktionsleiste, unterstützt von WalkMe, und die Integration mit Microsoft 365 Copilot sollen die Benutzererfahrung weiter optimieren.

SAP verfolge zudem ein cloudzentriertes Transformationsmodell. Das Programm biete verbesserte Tools und Unternehmensarchitekten, um über 6.000 Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Zudem wird die Business Data Cloud (BDC) von SAP erweitert, um SAP- und Drittanbieterdaten zu konsolidieren und Echtzeitanalysen sowie skalierbare KI-Anwendungen zu ermöglichen.

Aufgrund der positiven Entwicklungen hat Warburg Research seine langfristigen Wachstums- und Margenschätzungen für SAP angehoben. Analyst Andreas Wolf sieht in der Integration von KI-Technologien ein starkes Potenzial für weiteres Wachstum und eine Effizienzsteigerung in der Softwareentwicklung. Das Kursziel wurde von 275 Euro auf 295 Euro angehoben, was ein Aufwärtspotenzial von 13 Prozent bedeutet. Die Kaufempfehlung wird bestätigt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 256,2EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 14:37 Uhr) gehandelt.





