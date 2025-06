FedEx optimiert operative Prozesse am Luftfrachtstandort in Köln mit KI-gesteuertem Sortierroboter / Sortierroboter ist der erste seiner Art im europäischen FedEx Netzwerk (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Federal Express Corporation, das weltweit größte

Express-Transportunternehmen, setzt seit einigen Wochen an seinem

Luftfrachtstandort in Köln einen KI-gesteuerten Sortierroboter ein. Der

Sortierroboter ist der erste seiner Art, der von FedEx in Europa eingesetzt

wird, und unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, Betriebsabläufe zu

digitalisieren und ein intelligentes Logistiknetzwerk aufzubauen.



Der Standort in Köln ist der größte von sieben Luftfrachtstandorten von FedEx in

Deutschland und beschäftigt über 900 Teammitglieder. Der Sortierroboter des

Herstellers Hellebrekers B.V. ist in einem Schutzkäfig an einer Seite der

Sortieranlage für kleine Pakete montiert, an der eingehende Pakete eingespeist

werden. Er unterstützt die Teammitglieder beim Sortierprozess und stellt sicher,

dass sie andere und komplexere Aufgaben übernehmen können. Er wird hauptsächlich

für die Sortierung von Dokumenten und kleineren Paketen bis zu 4 kg verwendet,

kann bis zu 1.000 Sendungen pro Stunde sortieren und rund 90 Ziele gleichzeitig

abdecken.





