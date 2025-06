Unsicherheit nach Militärschlägen gegen den Iran

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben und damit auf israelischen Angriff auf den Iran reagiert. Nach der ersten Überraschung stelle sich zunächst eine abwartende Haltung ein. "Es ist derzeit noch verfrüht, potentielle wirtschaftliche Auswirkungen der zunehmenden Spannungen in dem Nahen Osten einordnen zu können", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow die Lage.

Marktteilnehmer äußerten sich besorgt, vermieden aber allzu deutliche Worte. "Die neue Situation hat das Potenzial zu eskalieren", warnte Mark Dowding, Anleiheexperte bei der Fondsgesellschaft RBC BlueBay Asset Management, fügte aber hinzu: "Dennoch halten wir momentan einen größeren Krieg im Nahen Osten für unwahrscheinlich."

Die Entwicklung der Einzelsektoren spiegelte die Situation wider: An der Spitze lagen die Ölwerte, die von dem deutlichen Anstieg der Ölpreise profitierten, während die Aktien der Fluggesellschaften und Reiseveranstalter unter Druck gerieten. So sanken etwa Air France-KLM um 3,8 Prozent.

Auch die konjunktursensiblen Autowerte schwächelten merklich. "Da der Iran nicht nur ein großes Ölförderland ist, sondern auch wichtige Transportwege kontrolliert, schwingt an den Kapitalmärkten die Sorge mit, dass eine weitere Eskalation mit belastenden Folgen auch für die Weltwirtschaft einhergehen würde", stellte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka Bank fest. "Entsprechend sensibel reagieren nicht nur die Ölpreise, sondern auch die globalen Risikomärkte auf die Lage."

Vergleichsweise gut hielten sich dagegen defensive Sektoren wie Versorger, Nahrungsmittel und Pharma. Letztere profitierten auch von den Gewinnen des Schwergewichts Novo Nordisk . Zuletzt stieg die Aktie um 2,4 Prozent und erreichte damit wieder die höchste Marktkapitalisierung in Europa. Titel des bisherigen Spitzenreiters SAP verloren dagegen im Zuge der Korrektur des Gesamtmarktes 2,2 Prozent.

Novo Nordisk profitierten mit den Gewinnen von einer Meldung vom Vorabend. Danach will das dänische Pharmaunternehmen seinen Wirkstoff Amycretin zur Regulierung von Übergewicht in die fortgeschrittenen Testphasen überleiten, nachdem die Zulassungsbehörden sich entsprechend günstig geäußert hatten. Die Aktie hatte in den vergangenen Wochen bereits von einem Bericht der "Financial Times" profitiert, wonach der Hedgefonds Parvus Asset Management eine Beteiligung an Novo aufgebaut hat./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 255,6 auf Tradegate (13. Juni 2025, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +8,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,83 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 241,04 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 713,33DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 620,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 750,00DKK was eine Bandbreite von +772,01 %/+954,85 % bedeutet.